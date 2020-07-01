Июль в Алтайском крае стартует с аномальной жары, гроз и града

«Местами по югу кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер северо-восточный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров, при грозах шквалы до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении синоптиков.
Дневные температуры в регионе составят +25…+30 градусов, местами по западу до +35 градусов. Напомним, что в регионе действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды. Также в регионе фиксируется высокая, а местами и чрезвычайная пожароопасность.
В Барнауле 1 июля преимущественно без осадков. Днем в краевой столице будет +26…+28 градусов. Ветер северо-восточный, 3−8 метров в секунду, порывы до 13 метров.