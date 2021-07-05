Июльская жара расплавит Барнаул в начале недели

По данным синоптиков, уже утром температура воздуха достигнет +18…+25 градусов.
А днем воздух прогреется до +33 градусов. Осадков не ожидается. Давление будет в пределах нормы — 737−739 мм ртутного столба.
Ветра практически не будет, поэтому пожилым людям и гипертоникам в такую погоду лучше всего оставаться дома.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю просят барнаульцев и жителей региона быть внимательными при разведении костров и обращении с огнем. Пожар может возникнуть от одной спички.
Кроме того, спасатели напоминают родителям — в такую жару нельзя оставлять детей без присмотра возле водоемов. Даже возле фонтанов в городе. В лучшем случае они нахлебаются грязной воды.