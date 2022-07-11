11 июля во всем мире сладкоежки могут отметить необычный праздник — Всемирный день шоколада. Расскажем историю любимого лакомства из какао.

Черное золото

Первыми шоколад научились делать древние майя и ацтеки.

Они обжаривали плоды какао, измельчали его до состояния пасты, добавляли в нее ваниль, перец чили и другие ингредиенты, а потом разводили водой и пили.

Разумеется, напиток этот был хоть и ароматным, но очень горьким — ничего общего с современным шоколадом он не имел.

Напиток называли «пищей богов» и использовали в своих ритуалах.

Горячий шоколад. ССО.

Особенно ценным этот напиток считали ацтеки — какао-бобы стоили дороже, чем золото. Поэтому и позволить себе чашечку шоколада могла только знать.

Говорят, что правитель ацтеков Монтесума II выпивал по 50 чашек шоколада в день — так он хотел прибавить себе здоровья и долголетия.

Испанские конкистадоры, которые впервые доставили шоколад из Америки в Европу, назвали его «черным золотом» и тоже использовали напиток для укрепления физических сил и выносливости.

Шоколад ССО

Интересный факт — шоколад у католиков был разрешен в пост.

Все пошло с давних времен. Когда Папе Римскому Пию V привезли попробовать напиток из какао-бобов, чтобы уточнить у него, можно ли употреблять его в пост, Святейший Отец отхлебнул из кубка, поморщился и сказал: «Можно. Не может же такая гадость хоть кому-то доставить удовольствие».

В России шоколад появился при Петре I — царь привез его с Запада вместе с кофе.

Лучше с сахаром

Сладким шоколад стал не скоро — лишь в 1847 году британская компания додумалась добавить в него сахар, превратив горькую смесь из какао-порошка и какао-масла во всенародное лакомство.

В начале 1850-х впервые в мире выпустили первую коробку конфет в честь праздника святого Валентина.

Сухое молоко в шоколад первым добавил шоколатье из Швейцарии — так в мире появился молочный шоколад.

В 1879 году другой швейцарец изобрел машину, которая насыщала шоколадную пасту пузырьками воздуха — так лакомство стало еще и воздушным, нежным, бархатистым на вкус.

Общедоступным шоколад стал благодаря одному американскому бизнесмену, который первым в начале 1900 годов построил огромную шоколадную фабрику.

А учредили всемирный праздник (что весьма неожиданно) во Франции — и впервые его отметили в этой стране еще в 1995 году.

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