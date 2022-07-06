После того, как на НТВ закончился третий сезон «Маски» и новый сезон вокального конкурса «Ты супер! 60+», в вечернем эфире выходных дней наступило непривычное затишье. Но скоро всё изменится. Телеканал объявил о запуске нового музыкального шоу «Просто праздник!», в котором любимые артисты российской эстрады подарят зрителям отличное настроение и исполнят свои главные хиты.

Конферанс обеспечит квартет ведущих: бессменная ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева, певец и шоумен Вячеслав Макаров, актриса Яна Кошкина и шоумен Дмитрий Колчин, — сообщает пресс-служба канала.

«Мы быстро нашли общий язык, в какой-то момент нам даже показалось, что мы уже давно вместе. В программе мы будем обсуждать самые разные темы, к примеру, астрологию и стоит ли верить гороскопам, или настоящих друзей и детские годы. Песни, которые прозвучат в шоу „Просто праздник!“ вызывают у меня бурю воспоминаний. Уверен, с этими музыкальными композициями у наших зрителей тоже связано много приятных эмоций, которые они с удовольствием проживут снова», — говорит Вячеслав Макаров.

Музыкальное шоу «Просто праздник!». Пресс-служба канала НТВ Музыкальное шоу «Просто праздник!». Пресс-служба канала НТВ Музыкальное шоу «Просто праздник!». Пресс-служба канала НТВ Музыкальное шоу «Просто праздник!». Пресс-служба канала НТВ Музыкальное шоу «Просто праздник!». Пресс-служба канала НТВ

Каждый выпуск программы будет посвящён определённой теме: любви, счастью, взаимопониманию, дружбе, детству и т. д. Ведущие соберутся за одним столом, поделятся друг с другом историями из жизни, поговорят по душам и в компании зрителей НТВ послушают любимые песни. На сцену поднимутся Филипп Киркоров, Валерия, Стас Пьеха, Сергей Лазарев, Дима Билан, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Сосо Павлиашвили и многие другие.

Музыкальное шоу «Просто праздник!». Пресс-служба канала НТВ

«На мой взгляд, программа получилась душевной, лёгкой и с юмором. Мы с коллегами сразу же поймали одну волну, зрители это обязательно почувствуют. Шоу создано для абсолютно разных возрастных категорий. Прозвучат как любимые песни наших мам и пап, так и современные треки, набирающие миллионы прослушиваний в Интернете и обожаемые молодёжью», — делится впечатлениями от работы и своими ожиданиями Яна Кошкина.