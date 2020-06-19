Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 июня 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Июньские заморозки. На выходных в Алтайский край нагрянут минусовые температуры

Синоптики прогнозируют минусовые температуры в Алтайском крае в грядущие выходные. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

«В Алтайском крае 21 июня местами по северу при прояснении на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0…-1 градуса», — говорится в сообщении краевого Гидрометцентра.

Днем в субботу в регионе температуры составят +14…+19 градусов. В отдельных районах небольшие, по востоку и югу местами умеренные, в предгорьях местами сильные ливневые дожди, грозы, град.

Ветер 20 июня будет северо-западный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.

Днем в воскресенье, 21 июня, в крае будет +18…+23 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер ожидается юго-западный, 5−10 метров в секунду, местами по западу порывы до 17 метров.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость