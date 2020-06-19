Июньские заморозки. На выходных в Алтайский край нагрянут минусовые температуры

Синоптики прогнозируют минусовые температуры в Алтайском крае в грядущие выходные. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

«В Алтайском крае 21 июня местами по северу при прояснении на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0…-1 градуса», — говорится в сообщении краевого Гидрометцентра.

Днем в субботу в регионе температуры составят +14…+19 градусов. В отдельных районах небольшие, по востоку и югу местами умеренные, в предгорьях местами сильные ливневые дожди, грозы, град.

Ветер 20 июня будет северо-западный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.

Днем в воскресенье, 21 июня, в крае будет +18…+23 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер ожидается юго-западный, 5−10 метров в секунду, местами по западу порывы до 17 метров.