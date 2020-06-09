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Жизнь

12 июня в Барнауле горожанам решили устроить мэппинг

Поздно вечером 12 июня в Барнауле в честь Дня России проведут шоу под названием мэппинг, чтобы хоть как-то порадовать барнаульцев. Об этом Altapress.ru сообщили в краевом управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития.

Флаг России. Администрация Барнаула.
Флаг России. Администрация Барнаула.
Дмитрий Лямзин

Мэппинг — это красивая и масштабная проекция каких-либо изображений на фасады крупных зданий. Как правило, такие акции проходят в вечернее время и на центральных улицах городов.

Разумеется, в честь Дня России в качестве картинки для жителей Барнаула выбрали «бело-сине-красный» национальный флаг.

Патриотическое шоу проведут по трем адресам: пр-т Комсомольский, 90-е, ул. Пролетарская, 65 и ул. Юрина, 204-ж.

Мэппинг часто превращается в шоу именно политического толка. Достаточно вспомнить, как в марте 2018 года на одном из крупных зданий Лондона в ночной темноте вдруг появилось изображение президента России Владимира Путина с надписью: «Miss Me?» («Скучали по мне?»).

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