12 июня в Барнауле горожанам решили устроить мэппинг

Мэппинг — это красивая и масштабная проекция каких-либо изображений на фасады крупных зданий. Как правило, такие акции проходят в вечернее время и на центральных улицах городов.
Разумеется, в честь Дня России в качестве картинки для жителей Барнаула выбрали «бело-сине-красный» национальный флаг.
Патриотическое шоу проведут по трем адресам: пр-т Комсомольский, 90-е, ул. Пролетарская, 65 и ул. Юрина, 204-ж.
Мэппинг часто превращается в шоу именно политического толка. Достаточно вспомнить, как в марте 2018 года на одном из крупных зданий Лондона в ночной темноте вдруг появилось изображение президента России Владимира Путина с надписью: «Miss Me?» («Скучали по мне?»).