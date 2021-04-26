Из алтайского детсада массово уволились сотрудники

Сотрудники детского сада № 14 Горно-Алтайска заявили об оскорблениях со стороны начальства. Почти два десятка сотрудников уволилось, сообщили в прокуратуре Республики Алтай.

Ведомство официально подтвердило грубые нарушения норм этики профессионального общения со стороны руководства, оскорбления в адрес подчиненных.

«В результате в коллективе сложилась нездоровая психологическая ситуация, из дошкольного учреждения по причине конфликта с заместителем заведующей уволилось 17 человек», — говорится в сообщении.

Также прокуратура нашла нарушения федерального законодательства, в части оказания услуг несоответствующих требованиям нормативных правовых актов и несоблюдение правил пожарной безопасности.

В адрес начальника управления образования Горно-Алтайска внесли представление, нарушения устранили.

«С работниками произведены расчеты на выполненную и неоплаченную работу, приведены в соответствие размеры надбавок, заключены соответствующие договора, договора на оказание платных услуг изменены, устранены нарушения в сфере пожарной безопасности», — перечислили в надзорном ведомстве.

Руководители детсада на больничном, после выхода на работу, их ждет дисциплинарная ответственность, а директора еще и административная.