Из аварийного жилья прямо на улицу. Нужна срочная помощь

Семь лет назад дом подопечной фонда «Облака» Марины был признан аварийным. Но администрация города не стала спешить с его расселение. Женщина много раз писала письма в администрацию с просьбой переселить ее с маленьким внуком Русланом из опасного для жизни жилья. Но в ответ получала лишь отписку о том, что резервных домов нет, поэтому с расселением нужно подождать.

Только после того как прокуратура провела проверку в отношении администрации по вопросу Марины, дело сдвинулось с мертвой точки. Прокуратура, представляя интересы жильцов, подала иск в суд. Во время заседания судья назначил проведение экспертизы жилья нашей подопечной. Но организация назначила компенсацию в размере 600 тысяч рублей за жилье Марины. Услышав сумму, наша подопечная решили отказаться от денежной компенсации и продолжить борьбу за предоставления квартиры.

Аварийный дом Марины и внука Руслана. Из личного архива.

Юрист фонда «Облака» Елена , изучив материалы дела , уточняет:

Так как у нее приватизированная квартира, то она может быть переселена по ст. 32 ЖК, но только по соглашению сторон, т. е. с согласия администрации. Этого можно добиться, и люди добиваются. Получается, что в администрации деньги есть, а квартир мало, поэтому они предлагают взять деньги и снять с себя обязательства по расселению. Но люди вправе выбирать между деньгами и квартирой, только никто об этом не знает. Наша задача сейчас провести независимую оценку квартиры, а дальше добиваться предоставления жилья.

На первый взгляд 600 тысяч — приличная сумма. Многие спросят: «Почему вы требуете больше за разрушенный дом?». Но дело, в том, что на такую сумму семья ничего себе не приобретет. Она не сможет себе купить даже самую маленькую комнату в общежитии. Получается, что раньше у них была крыша над головой, пусть маленькая, ветхая, но своя. А с такой выплатой они окажутся на улице с деньгами на руках.

Аварийный дом Марины и внука Руслана. Из личного архива.

Марина одна воспитывает двенадцатилетнего внука Руслана. Фонд «Облака» не однократно помогал мальчику с покупкой очков. Бабушка работает сиделкой для престарелых и больных людей. Иногда удается подработать на уборке помещений. Только заработка едва хватает для того, чтобы одеть и прокормить себя и любимого внука. Поэтому возможности отложить деньги и накопить на покупку квартиры просто не представляется возможным.

Совсем недавно Марина получила соглашение о выселение, это означает, что ровно через три месяца она вместе с внуком окажется на улице. Сейчас время играет против нас. Нам нужно в кротчайшие сроки провести независимую экспертизу. Есть шанс получить более высокую оценку жилья, потому что точно такая же квартира соседа была оценена на сумму более одного миллиона рублей.

Примерная стоимость экспертизы 15 тысяч рублей. У женщины нет таких денег здесь и сейчас, поэтому она обратилась в фонд «Облака». Мы хотим попросить вас помочь собрать необходимую сумму для семьи. Любая сумма 100, 200, 500 рублей поможет Руслану жить в безопасности, в новом доме.

Перевод можно осуществить любым из трех способов со словами «Для Марины и Руслана»: www.fondoblaka.com, кнопка «Помочь» выведет вас на страницу перевода пожертвования онлайн. Всего 3 клика и ваша помощь уже будет на счету фонда; смс на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

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