Из Барнаула открылся новый прямой авиарейс в Омск

Летать будут 70-местные самолеты ATR-72.
Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям.
Рейс включен в перечень маршрутов, субсидируемых в 2020 году в рамках реализации постановления правительства Российской Федерации
Открыта продажа билетов на новый рейс Омск — Барнаул — Омск авиакомпании" ЮТэйр", заявили в аэропорту Барнаула. 1 июля уже состоялся первый рейс, его загрузка составила 50%.
Летать будут 70-местные самолеты ATR-72.
Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям.
Рейс включен в перечень маршрутов, субсидируемых в 2020 году в рамках реализации постановления правительства Российской Федерации
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