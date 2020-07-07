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Жизнь

Из Барнаула открылся новый прямой авиарейс в Омск

Открыта продажа билетов на новый рейс Омск — Барнаул — Омск авиакомпании" ЮТэйр", заявили в аэропорту Барнаула. 1 июля уже состоялся первый рейс, его загрузка составила 50%.

Самолет авиакомпании Utair.
Самолет авиакомпании Utair.
airaltay.ru

Летать будут 70-местные самолеты ATR-72.

Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям.

Рейс включен в перечень маршрутов, субсидируемых в 2020 году в рамках реализации постановления правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242.

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