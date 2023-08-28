Из Алтайского края в Славяносербский район Луганской народной республики направили подарки для детей к новому учебному году. Акцию «Дари добро» объявили активисты «Женского движения «Единой России», в ней приняли участие города и районы края.

Из Барнаула отправили более 300 подарков для детей ЛНР и технику для алтайских бойцов.

В составе груза более 300 наборов для учебы и творчества для школьников и дошкольников, а еще книги и другие подарки.

Эту отправку мы, конечно, приурочили к 1 сентября. Стало уже доброй традицией высылать подарки ребятам из Славяносербского района к новому году, Дню защиты детей. Сборы в школу, в детский сад — это непростое дело, поэтому хочется порадовать ребят и поддержать родителей. К акции очень активно подключились наши города и районы, многие предприятия и организации. К примеру, сумки для канцелярии купили вместе со Следственным управлением следственного комитета РФ по Алтайскому краю, — рассказала координатор «Женского движения Единой России» Кристина Юстус.

Из Барнаула отправили более 300 подарков для детей ЛНР. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Из Барнаула отправили более 300 подарков для детей ЛНР. Фото предоставлено партией «Единая Россия».

Вместе с гуманитарным грузом в ЛНР при содействии волонтерских организаций края, а также Общероссийского народного фронта направили два автомобиля, посылки для алтайских бойцов, маскировочные сети, обмундирование, а еще лекарства и медицинские расходники для госпиталей.

Как рассказал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», координатор рабочей группы по вопросам СВО в крае Денис Голобородько, один из автомобилей будет направлен подразделению, которое подвозит боеприпасы для легендарного экипажа танка «Алеша», еще одна машина отправится для алейской бригады.

Из Барнаула отправили технику для алтайских бойцов. Фото предоставлено партией «Единая Россия».

Продолжаем работу по оказанию поддержки нашим военнослужащим, госпиталям, санчастям. В этот раз снова отправили автомобили, оборудование, технику для наших бойцов, а также посылки, которые собирали волонтеры из разных районов края. Вся помощь у нас адресная, она доходит до конкретных подразделений, где служат наши ребята, — сказал Денис Голобородько.

Это подтвердил и депутат Алтайского Заксобрания, недавно вернувшийся из зоны СВО, Владимир Громов. По его словам, он, находясь на передовой, не раз получал помощь из Алтайского края.

Вся эта работа крайне важна, там на фронте ничего не бывает лишним. В составе груза одежда, белье, балаклавы и многое другое, все это нужно и востребована, — сказал депутат.

Помощь в сборе груза оказали депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания и Барнаульской гордумы, а также ТОСы города Барнаула. Отправку организовали за счет средств Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.