Из барнаульского ленточного бора снова вывезли 70 мешков мусора

9 августа в Барнауле прошел очередной культурный субботник, в котором приняли участие более 60 человек — не только желающие очистить бор, но и различные организации и коллективы. По итогам субботника из леса вывезли около 70 мешков мусора.

Ленточный бор загажен

Многочисленные горы мусора в лесу в районе шоссе Ленточный бор обнаружила Инна Толкачева, жительница Барнаула и организатор экологического квеста. «С апреля начали ходить гулять и наблюдать, как накапливается мусор — это было некомфортно», — говорит она.

Инна собрала группу неравнодушных горожан, которые решили своими силами избавиться от лесного мусора. Акцию поддержали Общероссийский народный фронт,(ОНФ), который в том числе предоставил участникам мешки и перчатки, а также компания «Эко-Комплекс» — она установила мусорные контейнеры и вывезла из леса весь собранный мусор.

В субботнике приняли участие самые разные люди — ребята из музыкальной школы «Соло», детского лагеря им. Ю.А. Гагарина, языковой и художественной студия «Фокси», члены общественной организации «Солнечный круг» и развивающий центр Монтессори школа «Дом».

По словам Сергея Войтюка, главы исполкома ОНФ, самые вредные отходы в лесу — пластик, стекло, железо — разлагаются десятки лет. Но проблемы создает не только бытовой мусор. В бору некоторые особо хитрые барнаульцы выкапывают ямы, куда сгружают строительный мусор.

«Люди, которые оставляют отходы в лесу, дачники, которые сносят в бор свой строительный мусор, остаются безнаказанными. И это главная проблема», — говорит Инна Толкачева.

То украдут , то насвинячат

«Эко-Комплекс» предоставил мусорные контейнеры, но они простояли только один день. Как пояснили специалисты, оставлять их здесь на постоянной основе опасно.

Во-первых, когда люди видят организованную утилизацию отходов, то начинают оставлять еще больше мусора, причем не в контейнере, а возле него. Во-вторых, есть вероятность возгорания, даже от жарких солнечных лучей. Но скорее всего, контейнер попросту утащат и сдадут на металлолом.

По словам Евгения Паньшова, начальника Барнаульского полигона ТБО, рядовые барнаульцы — не единственные нарушители.

Евгений Паньшов,

начальник Барнаульского полигона ТБО:

Лес — самое удобное место для недобросовестных перевозчиков мусора, здесь можно выгрузить отходы и сэкономить на оплате в барнаульском полигоне. Если вы хотите вывезти мусор, то обязательно нужно требовать от перевозчика чек оплаты захоронения вашего мусора на барнаульском полигоне. Если вам отказывают его предоставить, значит, заведомо планируют вывести мусор в незаконное место.

Детский вклад

В субботнике приняли участие и дети. Некоторым нет даже пяти лет. Многие уже не первый раз участвуют в программе по сбору мусора. Среди юных экологов оказались и дети с ограниченными возможностями.

Елена Виноградова,

директор Монтессори школа «Дом»:

У нас есть свое «зеленое движение». Раз в месяц мы делаем самостоятельные выезды с родителями и чистим лес. Узнав об этой акции, решили принять участие.

Детей перед уборкой встречала команда организаторов и гитарист из музыкальной школы «Соло». Детям выдавали ленточки с надписью «хозяин леса» и объясняли правила уборки и сортировки мусора.

Акция проходила в форме квеста с символическими дарами от «жителей леса». Убирая мусор, дети находили воздушные шары, внутри которых были спрятаны записки и конфеты.

Елена Виноградова,

директор Монтессори школа «Дом»:

Немаловажно к этому мероприятию привлечь родителей. Они проецируют поведение детей. Наша цель — ставить стойку «Здесь убирались дети», чтобы больше людей понимало, что за ними убирают ребятишки, в том числе с ограниченными возможностями.

После проведенной акции будет организованна передвижная выставка с работами, которые нарисовали дети во время субботника. Она пройдет в детском оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина.

Екатерина Скорых.