26 июля
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Жизнь

Из барнаульской реки Пивоварки вытащили 250 тонн мусора

В Барнауле с июня продолжаются работы на реке Пивоварке — дно водоема очищают и углубляют для предотвращения подтопления близлежащих домов.

Работы на реке Пивоварке
Работы на реке Пивоварке
barnaul.org

Как сообщается на сайте городской администрации, почти за два месяца работ из Пивоварки извлекли 250 тонн мусора и поросли.

Сейчас работы идут на участке от улицы Юрина до улицы Микронной.

«Расчистка русла от мусора и растительности, а также ее углубление снижает риск появления затора. Все это необходимо для того, чтобы вода в реке сохраняла оптимальный уровень и не доставляла жителям неудобства», — рассказал генеральный директор ООО «Современные технологии строительства» Михаил Разливинский.

Ранее стало известно, что в парке «Центральный» огородили забором реку Барнаулку, но калитку оставили открытой.

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