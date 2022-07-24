Из барнаульской реки Пивоварки вытащили 250 тонн мусора

В Барнауле с июня продолжаются работы на реке Пивоварке — дно водоема очищают и углубляют для предотвращения подтопления близлежащих домов.

Как сообщается на сайте городской администрации, почти за два месяца работ из Пивоварки извлекли 250 тонн мусора и поросли.

Сейчас работы идут на участке от улицы Юрина до улицы Микронной.

«Расчистка русла от мусора и растительности, а также ее углубление снижает риск появления затора. Все это необходимо для того, чтобы вода в реке сохраняла оптимальный уровень и не доставляла жителям неудобства», — рассказал генеральный директор ООО «Современные технологии строительства» Михаил Разливинский.

Ранее стало известно, что в парке «Центральный» огородили забором реку Барнаулку, но калитку оставили открытой.