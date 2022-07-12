Из чудовища в красавца. Как преображают парк «Юбилейный» в Барнауле

На открытой поляне (со стороны ул. Малахова) можно увидеть большие горки песка. Заходим в парк. Кипит работа по благоустройство центральной аллеи: по левой стороне рабочие устанавливают заготовки под уличные фонари и камеры видеонаблюдения, позже там установят скамейки и урны.
Цифра
100 светильников и 13 камер видеонаблюдения установят в парке.
Спускаемся к ул. Гущина. Мимо пробегает легкоатлет — его тренировку не остановят даже оглушительные звуки пилящий плитки и громыхание трактора.
Площадки для детей будут расположены друг напротив друга, для каруселей уже адаптировали местность, недалеко от пруда.
А вот вопрос о территории выгула собак остается открытым. На прежнем месте — почерневшее от старости деревянное оборудование. Будет ли здесь зона для четвероногих — неизвестно.
Справка
Вместо аварийных деревьев в «Юбилейном» будут высажены 490 новых: березы, вязы, рябины, черемуха и клены.
Напомним, благоустройство парка проводит компания «СК Город». На реконструкцию местности выделено 82 млн рублей. Эти средства парк получил по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Полностью реконструированный объект барнаульцы смогут увидеть только в 2027 году. Территории составляет более 50,2 га, поэтому выполнить комплексное благоустройство за один год невозможно.