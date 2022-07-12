Из чудовища в красавца. Как преображают парк «Юбилейный» в Барнауле

Еще месяц назад входная арка объекта была исписана граффити, работала техника: спиливали и сносили деревья. Сегодня внешний вид парковой зоны обновился, появились бордюры и ступеньки. Как проводится реконструкция и можно ли уже сейчас погулять по парку — в фоторепортаже altapress.ru.

На открытой поляне (со стороны ул. Малахова) можно увидеть большие горки песка. Заходим в парк. Кипит работа по благоустройство центральной аллеи: по левой стороне рабочие устанавливают заготовки под уличные фонари и камеры видеонаблюдения, позже там установят скамейки и урны.

Цифра 100 светильников и 13 камер видеонаблюдения установят в парке.

Парк «Юбилейный». Источник: Анна Зайкова. Парк «Юбилейный» Источник: Анна Зайкова. Парк «Юбилейный». Источник: Анна Зайкова. Парк «Юбилейный» Источник: Анна Зайкова. Парк «Юбилейный» Источник: Анна Зайкова. Парк «Юбилейный». Источник: Анна Зайкова. Парк «Юбилейный» Источник: Анна Зайкова.

Спускаемся к ул. Гущина. Мимо пробегает легкоатлет — его тренировку не остановят даже оглушительные звуки пилящий плитки и громыхание трактора.

Площадки для детей будут расположены друг напротив друга, для каруселей уже адаптировали местность, недалеко от пруда.

А вот вопрос о территории выгула собак остается открытым. На прежнем месте — почерневшее от старости деревянное оборудование. Будет ли здесь зона для четвероногих — неизвестно.

Справка Вместо аварийных деревьев в «Юбилейном» будут высажены 490 новых: березы, вязы, рябины, черемуха и клены.

Напомним, благоустройство парка проводит компания «СК Город». На реконструкцию местности выделено 82 млн рублей. Эти средства парк получил по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Парк «Юбилейный». Источник: Анна Зайкова. Парк «Юбилейный». Источник: Анна Зайкова. Парк «Юбилейный». Источник: Анна Зайкова. Парк «Юбилейный». Источник: Анна Зайкова.

Полностью реконструированный объект барнаульцы смогут увидеть только в 2027 году. Территории составляет более 50,2 га, поэтому выполнить комплексное благоустройство за один год невозможно.

Елизавета Козубенко.