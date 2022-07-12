12 июля
﻿
Жизнь

Из чудовища в красавца. Как преображают парк «Юбилейный» в Барнауле

Еще месяц назад входная арка объекта была исписана граффити, работала техника: спиливали и сносили деревья. Сегодня внешний вид парковой зоны обновился, появились бордюры и ступеньки. Как проводится реконструкция и можно ли уже сейчас погулять по парку — в фоторепортаже altapress.ru.

Парк "Юбилейный"
Парк "Юбилейный"
Источник: Анна Зайкова.

На открытой поляне (со стороны ул. Малахова) можно увидеть большие горки песка. Заходим в парк. Кипит работа по благоустройство центральной аллеи: по левой стороне рабочие устанавливают заготовки под уличные фонари и камеры видеонаблюдения, позже там установят скамейки и урны.

Цифра

100 светильников и 13 камер видеонаблюдения установят в парке.

Парк &quot;Юбилейный&quot;.
Парк «Юбилейный».
Источник: Анна Зайкова.
Парк &quot;Юбилейный&quot;
Парк «Юбилейный»
Источник: Анна Зайкова.
Парк &quot;Юбилейный&quot;.
Парк «Юбилейный».
Источник: Анна Зайкова.
Парк &quot;Юбилейный&quot;
Парк «Юбилейный»
Источник: Анна Зайкова.
Парк &quot;Юбилейный&quot;
Парк «Юбилейный»
Источник: Анна Зайкова.
Парк &quot;Юбилейный&quot;.
Парк «Юбилейный».
Источник: Анна Зайкова.
Парк &quot;Юбилейный&quot;
Парк «Юбилейный»
Источник: Анна Зайкова.

Спускаемся к ул. Гущина. Мимо пробегает легкоатлет — его тренировку не остановят даже оглушительные звуки пилящий плитки и громыхание трактора.

Площадки для детей будут расположены друг напротив друга, для каруселей уже адаптировали местность, недалеко от пруда.

А вот вопрос о территории выгула собак остается открытым. На прежнем месте — почерневшее от старости деревянное оборудование. Будет ли здесь зона для четвероногих — неизвестно.

Справка

Вместо аварийных деревьев в «Юбилейном» будут высажены 490 новых: березы, вязы, рябины, черемуха и клены.

Напомним, благоустройство парка проводит компания «СК Город». На реконструкцию местности выделено 82 млн рублей. Эти средства парк получил по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Парк &quot;Юбилейный&quot;.
Парк «Юбилейный».
Источник: Анна Зайкова.
Парк &quot;Юбилейный&quot;.
Парк «Юбилейный».
Источник: Анна Зайкова.
Парк &quot;Юбилейный&quot;.
Парк «Юбилейный».
Источник: Анна Зайкова.
Парк &quot;Юбилейный&quot;.
Парк «Юбилейный».
Источник: Анна Зайкова.

Полностью реконструированный объект барнаульцы смогут увидеть только в 2027 году. Территории составляет более 50,2 га, поэтому выполнить комплексное благоустройство за один год невозможно.

Елизавета Козубенко.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость