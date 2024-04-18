Из Казахстана на Алтай стремительно надвигается жара. Объявлено штормовое предупреждение

Большая часть территории Республики Казахстан до 20 апреля будет находиться под влиянием обширного антициклона, сообщает Kazinform.

Ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха.

По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы — грозы. Усилится ветер.

Ночью в республике температура будет колебаться. А днем температура повысится до 30 градусов тепла.

Между тем в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (4 класс горимости).

А 19 апреля в регионе — на юге — столбики термометров покажут до 23 градусов тепла. Возможны грозы при небольшом дожде.

Однако — по прогнозу 18 апреля — ветер сменит направление с юго-западного на северо-восточное. В этом случае жара может обойти регион.

Словом, все зависит от направления и силы ветра.

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