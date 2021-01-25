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Жизнь

Из кремлевской елки мастера сделают часы для врачей, работающих во время пандемии

Из кремлевской новогодней елки после ее демонтажа сделают серию часов со словами благодарности медикам, работавшим в период пандемии COVID-19, рассказал член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов пишет РИА Новости.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Эколог призвал руководителей регионов предоставить перечень медицинских учреждений, отличившихся в борьбе с коронавирусом.

«В 2021 году проект „Вторая жизнь кремлевской новогодней елки“ будет посвящён подвигу российских медиков, которые на протяжении года ведут борьбу с пандемией коронавируса. Мы рассчитываем, что подарочные часы займут почетное место над входом в больницу и станут для посетителей символом профессионализма и доверия к работникам медучреждения», — отметил Усманов.

Также из веток главной новогодней елки страны сделают значки, которые вручат участникам просветительского проекта «Разделяй и умножай», пишет News.ru.

Часть хвои передадут в Московский зоопарк, где ее используют для обогащения среды обитания животных и для оформления вольеров.

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