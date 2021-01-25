Из кремлевской елки мастера сделают часы для врачей, работающих во время пандемии

Эколог призвал руководителей регионов предоставить перечень медицинских учреждений, отличившихся в борьбе с коронавирусом.

«В 2021 году проект „Вторая жизнь кремлевской новогодней елки“ будет посвящён подвигу российских медиков, которые на протяжении года ведут борьбу с пандемией коронавируса. Мы рассчитываем, что подарочные часы займут почетное место над входом в больницу и станут для посетителей символом профессионализма и доверия к работникам медучреждения», — отметил Усманов.