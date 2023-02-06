6 февраля
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Жизнь

Из названия «Иванушек» пропало слово International

Из названия российской группы «Иванушки International» пропало слово International, пишет aif.ru.

Микрофон. Запись
Микрофон. Запись
СС0

Композитор Игорь Матвиенко рассказал изданию, что сначала в названии не было этого слова. А добавили его в дань моде на иностранные слова, появившейся в 1990-е годы.

Как вспоминает Матвиенко, в те времена рюмочные вдруг стали пабами, а обычные магазины супермаркетами. И настал момент, когда стало «интернейшнл» повсюду. Тогда это слово ушло из названия группы.

Ранее на Алтае «Иванушки International» сплавились по горной реке, поспали на пчелах и пофотографировались с девушками. А также вместе с Джеффом Монсоном поболели за Россию в казино на Алтае.

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