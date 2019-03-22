Удивительные свойства льда. Из ровной глади озеро Мичиган превратилось в поле осколков

Очевидцы делятся фото завораживающего зрелища в соцсетях:
Береговая охрана следит, чтобы никто не пытался ступить на острый лед.
Жители Саут-Хейвена (СШ стали свидетелями невероятно красивого зрелища. Лед на озере Мичиган с наступлением весны начал таять. Днем он трескается на тысячи осколков и начинает плыть, а ночью под действием минусовых температур замерзает, создавая мозаику торчащих в небо прозрачных осколков, пишет mail.ru.
Очевидцы делятся фото завораживающего зрелища в соцсетях:
Береговая охрана следит, чтобы никто не пытался ступить на острый лед.
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