Из Русско-японской войны в революцию: события Кровавого воскресенья

Кровавое воскресенье 22 (9 по старому стилю) января 1905 года — результат попыток рабочего класса обратиться к царю. До правителя безоружные заводчане так и не дошли, к тому же пострадали в ходе столкновения с военными: больше сотни убитых, около трех сотен раненых . Как зародились волнения, почему привели к революции и причем здесь Англия — читайте в разборе altapress.ru.

Рабочие волнения

Г. А. Гапон в «Собрании русских фабрично-заводских рабочих» Карл Булла из книги «Русь Православная», CC0

Поражения в русско-японской войне постепенно повышали уровень волнений в России. Недовольства дошли и до рабочих масс. События, которые развернулись тем воскресеньем, произошли при активном содействии одной из главных рабочих организаций Российской Империи — она называлась «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга».

Организация была официальной, во главе неё стоял священник Георгий Гапон. Из-за отсутствия контроля со стороны государства, «Собрание» переросло в, своего рода, революционное движение.

В отделах этой организации открыто обсуждались методы борьбы со сложившейся ситуацией в политике и экономике, шла агитация за радикальные действия. Проводили встречи, специально для которых участники «Собрания» создавали петиции. По итогу одной из встреч рабочий класс во главе с Гапоном решил искать способы присоединения к общей борьбе за народное правительство и политические свободы.

Выступление Георгия Аполлоновича Гапона histrf.ru

В декабре 1904 года в Санкт-Петербурге прошли несколько местных забастовок. Они закончились успешно для рабочих, что не могло не повысить авторитет организации «фабрично-заводских».

Масштабные забастовки начались с 4 января 1905 года: на Путиловском, а затем на Франко-русском заводах. На следующий день присоединились Невский судостроительный и механический завод, а за ним различные мануфактуры.

Требования, собранные организацией, не нашли отклика — руководство заводов не собиралось идти на уступки. Тогда лидеры движения решили обратиться лично к царю. Специально для этого они составили «Резолюцию рабочих об их насущных нуждах». Но для большей эффективности было принято решение просить о помощи «всем миром».

Требования рабочих завода Гартмана , 1905 год wikipedia.org

Петиция Николаю II

Документ составлял сам Георгий Гапон. Он начинался с обращения к царю и описания крайне тяжелого положения рабочих. Затем в петиции излагались требования. Основными считались: созыв народного Учредительного собрания, введение 8-часового рабочего дня, свобода и неприкосновенность личности, ответственность министров перед народом, замена косвенных налогов прямым от государства. По сути, требования касались всех сфер жизни.

Забастовки

Агитация продолжалась, как и забастовки. За всё время фабричная инспекция зафиксировала около 150 тысяч участвующих в митингах рабочих.

За несколько дней до событий злополучного воскресенья руководители «Собрания» начали активно агитировать за обращение к царю. Гапон и другие лидеры видели в царе последнюю надежду на успех их дела. При этом они заранее настраивали народ на то, что в случае применения против них силы, вина падет на Николая II.

Российский чартизм

Накануне «воскресенья» корреспондент американской газеты «Стандарт» спросил Георгия Гапона, не подражает ли он чартизму. Это социальное и политическое движению английских рабочих 1830−40-х годов, которое не добилось больших успехов, но стало толчком для дальнейшей борьбы за права рабочих.

Гапон заявил, что к чартизму не имеет отношения, но о предстоящих событиях высказался с упоминанием Англии.

Георгий Гапон,

священник и профсоюзный лидер:

Если Император проявит мудрость, он выйдет к народу. Наше ближайшее требование — Учредительное собрание. Мы не требуем, чтобы Его Величество вдавался в детали. Если он пообещает нам исполнить наши желания — очень хорошо. Если нет — последствия будут ужасны. Даст Бог, вскоре Россия будет так же свободна, как Англия.

Красный платок / Белый платок

План Гапона подразумевал шествие несколькими колоннами. К 2 часам дня они должны были прибыть на Дворцовую площадь и вызвать царя из Царского села. В случае успеха Гапон должен был сигнализировать народу о победе взмахом белого платка — отказ царя принимать депутацию давал право на взмах красным. А это давало сигнал к восстанию рабочих.

Но до этого не дошло. Накануне шествия военные получили приказ не допускать рабочих до центра города. 9 января безоружная толпа рабочих встретила сопротивление. В некоторых случаях по бунтующим стреляли. Шествие разогнали, без жертв, разумеется, не обошлось.

Солдаты у Нарвских ворот , 9 января 1905 год Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга , russiainphoto.ru

По первым данным правительства, в ходе воскресных столкновений погибло 76 рабочих, но в дальнейшем эта цифра возросла до 130 человек. И число погибших, и число раненых, около 300 заводчан, общественность поставила под сомнение. Корреспонденты зарубежных изданий, таких как «Дейли мейл», «Лаффан» вели счет на несколько тысяч раненых и убитых.

Цена за кровь

События Кровавого воскресенья histrf.ru

События Кровавого воскресенья бесспорно повысили протестные настроения и подтолкнули страну к Первой русской революции. Правительство приняло ряд мер по борьбе с наступившей «смутой»: обращение к рабочим, аресты, выплаты семьям пострадавших.

Всё это не дало существенных результатов. Каждый шаг со стороны государства воспринимался не так, как рассчитывалось. Даже денежные компенсации из личных средств Николая II не вызвали народной милости. Сумму в 50 тысяч рублей многие оценили как цену, назначенную за кровь. Некоторые отказывались принимать деньги.

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