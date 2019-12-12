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Жизнь

Из телеэфира неожиданно убрали сериал «Слуга народа» с Зеленским

Телеканал ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским, ставшим в 2019 году президентом Украины, в главной роли. Это объяснили «продуманным маркетинговым ходом», сообщает РБК.

Пресс-марафон Владимира Зеленского.
Пресс-марафон Владимира Зеленского.
president.gov.ua

В среду, 11 декабря на ТНТ показали три первые серии проекта. Изначально в телепрограмме на 12 и 13 назначили продолжение показа. Однако вечером 11 декабря упоминание о сериале там пропало.

«Анонсирование и показ первых трех серий сериала „Слуга народа“ с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ», — заявил журналистам РБК представитель телеканала.

По его словам, показ перенесли на онлайн-платформу.

Ранее новость о болгарской провидице Ванге и ее пророчестве о президенте Украины Владимире Зеленском переполошила СМИ.

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