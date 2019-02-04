Из-за аномальных морозов в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Погода в Алтайском крае 5 февраля:
ночью:
- -33…-38 градусов, в южных районах −25…−30 градусов,
- местами в южных и восточных районах снег, на дорогах гололедица, местами изморозь,
- ветер северо-восточный, 2−7 м/с.
днем:
- -24…-29 градусов, местами в южных районах −14…−19 градусов,
- местами в южных районах снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь,
- ветер северо-восточный, 2−7 м/с, местами в западных районах порывы до 12 м/с.
Погода в Алтайском крае 6 февраля:
ночью:
- -23…-28 градусов, в северных районах до -35 градусов, в южных районах −15…−20 градусов,
- в юго-западных районах снег, метель, на дорогах гололедица,
- ветер северо-западный, 4−9 м/с местами в южных и западных районах порывы до 15 м/с.
днем:
- -20…-25 градусов, в южных районах −10…−15 градусов,
- в большинстве районов снег, местами метель, на дорогах гололедица,
- ветер северо-западный, 4−9 м/с местами в южных и западных районах порывы до 15 м/с.
Погода в Алтайском крае 7 февраля:
ночью:
- -30…-35 градусов, в северных районах до -42 градусов,
- местами в южных и восточных районах снег, на дорогах гололедица, местами изморозь,
- ветер северо-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
днем:
- -26…-31 градус, в южных районах −20…−25 градусов,
- местами в южных и восточных районах снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь,
- ветер северо-западный, 3−8 м/с.
Погода в Барнауле:
- ночью 5 февраля: −33…−35 градусов, днем: −24…−26 градусов.
- ночью 6 февраля: −28…−30 градусов, днем: −20…−22 градусов,
- ночью 7 февраля: −33…−35 градусов, днем: −26…−28 градусов.