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Жизнь

Из-за аномальных морозов в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае с 4 по 8 февраля прогнозируют аномально холодную погоду, местами сильные морозы. Минимальная температура воздуха составит −35…−40 градусов, местами до -45 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Забавные снеговики.
Забавные снеговики.
Открытые источники.

Погода в Алтайском крае 5 февраля:

ночью:

  • -33…-38 градусов, в южных районах −25…−30 градусов,
  • местами в южных и восточных районах снег, на дорогах гололедица, местами изморозь,
  • ветер северо-восточный, 2−7 м/с.

днем:

  • -24…-29 градусов, местами в южных районах −14…−19 градусов,
  • местами в южных районах снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь,
  • ветер северо-восточный, 2−7 м/с, местами в западных районах порывы до 12 м/с.

Погода в Алтайском крае 6 февраля:

ночью:

  • -23…-28 градусов, в северных районах до -35 градусов, в южных районах −15…−20 градусов,
  • в юго-западных районах снег, метель, на дорогах гололедица,
  • ветер северо-западный, 4−9 м/с местами в южных и западных районах порывы до 15 м/с.

днем:

  • -20…-25 градусов, в южных районах −10…−15 градусов,
  • в большинстве районов снег, местами метель, на дорогах гололедица,
  • ветер северо-западный, 4−9 м/с местами в южных и западных районах порывы до 15 м/с.

Погода в Алтайском крае 7 февраля:

ночью:

  • -30…-35 градусов, в северных районах до -42 градусов,
  • местами в южных и восточных районах снег, на дорогах гололедица, местами изморозь,
  • ветер северо-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

днем:

  • -26…-31 градус, в южных районах −20…−25 градусов,
  • местами в южных и восточных районах снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь,
  • ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода в Барнауле:

  • ночью 5 февраля: −33…−35 градусов, днем: −24…−26 градусов.
  • ночью 6 февраля: −28…−30 градусов, днем: −20…−22 градусов,
  • ночью 7 февраля: −33…−35 градусов, днем: −26…−28 градусов.
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