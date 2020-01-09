Из-за аномальной зимы в зоопарке Красноярска проснулся медведь и занялся спортом

В дикой природе медведи не выходят из берлоги до весны, даже если очень тепло. Однако Памир решил «выжать» из ситуации максимум.

«В условиях зоопарковской жизни бурые медведи иногда выходят из логова в теплые дни, но с наступлением холодов вновь крепко засыпают», — говорится на странице зоопарка во «ВКонтакте».

Отмечается, что после пробуждения Памир решил заняться физподготовкой и «не пропускает тренировки».

Напомним, белокоготный или тяньшанский медведь считается самым малочисленным подвидом бурого медведя.