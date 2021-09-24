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Жизнь

Из-за аварии почти 8 тысяч барнаульцев лишились горячей воды и тепла

В Барнауле в районе ул. Петра Сухова, 32 в процессе запуска отопления 24 сентября обнаружили дефект на теплосети. Чтобы его устранить, необходимо временно отключить горячую воду у 7 968 жителей Октябрьского района, сообщили в СГК.

Реконструкция теплосетей.
Реконструкция теплосетей.
Анна Зайкова

Горячей воды у жителей, которые подключены к повреждённому трубопроводу, не будет с 9:00 до 21:00.

Если дома из списка ниже уже успели подключиться к отоплению — подача тепла на время работ также будет приостановлена.

Энергетики приносят свои извинения и обещают информироват о ходе работ.

Адреса, попавшие под отключение
  • ул. Петра Сухова 14а
  • ул. Смирнова 88
  • ул. Смирнова 61
  • ул. Западная 1-я 46в
  • ул. Эмилии Алексеевой 9а
  • ул. Петра Сухова 24а
  • ул. Чеглецова 16
  • ул. Смирнова 98
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 41
  • ул. Петра Сухова 29
  • проезд. Станочный 8
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 66а
  • ул. Западная 1-я 53
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 40
  • ул. Чеглецова 20
  • ул. Западная 1-я 44
  • ул. Эмилии Алексеевой 17
  • проезд. Транспортный 1
  • ул. Смирнова 55
  • ул. Смирнова 92
  • ул. Чудненко 18
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 64
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 66
  • ул. Западная 1-я 42а
  • ул. Эмилии Алексеевой 5/1
  • ул. Эмилии Алексеевой 5/2
  • ул. Смирнова 86
  • ул. Смирнова 57
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 42
  • ул. Петра Сухова 12
  • ул. Петра Сухова 6
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 54
  • ул. Смирнова 90
  • ул. Чеглецова 22а
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 30
  • ул. Западная 1-я 46б
  • ул. Чудненко 20
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 38
  • ул. Чудненко 13
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 68
  • ул. Петра Сухова 4а
  • ул. Смирнова 100в
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 63
  • ул. Петра Сухова 4
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 56
  • ул. Эмилии Алексеевой 11
  • ул. Эмилии Алексеевой 17
  • ул. Западная 1-я 42
  • ул. Западная 1-я 48
  • ул. Западная 1-я 49
  • ул. Западная 1-я 47а
  • ул. Западная 1-я 51
  • ул. Петра Сухова 14
  • ул. Чеглецова 22
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 32
  • ул. Смирнова 100
  • ул. Эмилии Алексеевой 13
  • ул. Петра Сухова 8
  • ул. Западная 1-я 46а
  • ул. Петра Сухова 16
  • ул. Эмилии Алексеевой 8
  • ул. Петра Сухова 20
  • ул. Западная 1-я 46
  • ул. Западная 1-я 47
  • ул. Петра Сухова 18
  • ул. Эмилии Алексеевой 21
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 50
  • ул. Смирнова 94а
  • ул. Петра Сухова 28а
  • ул. Западная 1-я 44а
  • ул. Смирнова 74
  • ул. Смирнова 59
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 66б
  • ул. Смирнова 80
  • ул. Смирнова 63
  • ул. Западная 1-я 53а
  • ул. Смирнова 61А
  • ул. Петра Сухова 32
  • ул. Петра Сухова 2а
  • ул. Эмилии Алексеевой 10
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 34
  • ул. Смирнова 100а
  • ул. Смирнова 82
  • ул. Чеглецова 18
  • ул. Петра Сухова 43
  • проезд. Транспортный 2
  • ул. Петра Сухова 9а/1
  • ул. Петра Сухова 13
  • ул. Западная 1-я 45
  • проезд. Транспортный 6
  • ул. Петра Сухова 31
  • ул. Чудненко 46
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 28
  • ул. Смирнова 65
  • проезд. Станочный 5
  • ул. Смирнова 100
  • ул. Петра Сухова 9а/2
  • ул. Петра Сухова 2в
  • ул. Чудненко 11
  • ул. Чудненко 15
  • ул. Эмилии Алексеевой 13а
  • ул. Смирнова 71
  • ул. Смирнова 73
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 36
  • ул. Чудненко 9
  • ул. Эмилии Алексеевой 15а
  • ул. Петра Сухова 13
  • ул. Петра Сухова 11
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии 58
  • ул. Смирнова 102
  • ул. Эмилии Алексеевой 10
  • проезд. Жилой 29
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