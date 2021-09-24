Из-за аварии почти 8 тысяч барнаульцев лишились горячей воды и тепла

В Барнауле в районе ул. Петра Сухова, 32 в процессе запуска отопления 24 сентября обнаружили дефект на теплосети. Чтобы его устранить, необходимо временно отключить горячую воду у 7 968 жителей Октябрьского района, сообщили в СГК.

Горячей воды у жителей, которые подключены к повреждённому трубопроводу, не будет с 9:00 до 21:00.

Если дома из списка ниже уже успели подключиться к отоплению — подача тепла на время работ также будет приостановлена.

Энергетики приносят свои извинения и обещают информироват о ходе работ.