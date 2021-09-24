Из-за аварии почти 8 тысяч барнаульцев лишились горячей воды и тепла

Горячей воды у жителей, которые подключены к повреждённому трубопроводу, не будет с 9:00 до 21:00.
Если дома из списка ниже уже успели подключиться к отоплению — подача тепла на время работ также будет приостановлена.
Энергетики приносят свои извинения и обещают информироват о ходе работ.
- ул. Петра Сухова 14а
- ул. Смирнова 88
- ул. Смирнова 61
- ул. Западная 1-я 46в
- ул. Эмилии Алексеевой 9а
- ул. Петра Сухова 24а
- ул. Чеглецова 16
- ул. Смирнова 98
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 41
- ул. Петра Сухова 29
- проезд. Станочный 8
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 66а
- ул. Западная 1-я 53
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 40
- ул. Чеглецова 20
- ул. Западная 1-я 44
- ул. Эмилии Алексеевой 17
- проезд. Транспортный 1
- ул. Смирнова 55
- ул. Смирнова 92
- ул. Чудненко 18
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 64
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 66
- ул. Западная 1-я 42а
- ул. Эмилии Алексеевой 5/1
- ул. Эмилии Алексеевой 5/2
- ул. Смирнова 86
- ул. Смирнова 57
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 42
- ул. Петра Сухова 12
- ул. Петра Сухова 6
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 54
- ул. Смирнова 90
- ул. Чеглецова 22а
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 30
- ул. Западная 1-я 46б
- ул. Чудненко 20
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 38
- ул. Чудненко 13
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 68
- ул. Петра Сухова 4а
- ул. Смирнова 100в
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 63
- ул. Петра Сухова 4
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 56
- ул. Эмилии Алексеевой 11
- ул. Эмилии Алексеевой 17
- ул. Западная 1-я 42
- ул. Западная 1-я 48
- ул. Западная 1-я 49
- ул. Западная 1-я 47а
- ул. Западная 1-я 51
- ул. Петра Сухова 14
- ул. Чеглецова 22
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 32
- ул. Смирнова 100
- ул. Эмилии Алексеевой 13
- ул. Петра Сухова 8
- ул. Западная 1-я 46а
- ул. Петра Сухова 16
- ул. Эмилии Алексеевой 8
- ул. Петра Сухова 20
- ул. Западная 1-я 46
- ул. Западная 1-я 47
- ул. Петра Сухова 18
- ул. Эмилии Алексеевой 21
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 50
- ул. Смирнова 94а
- ул. Петра Сухова 28а
- ул. Западная 1-я 44а
- ул. Смирнова 74
- ул. Смирнова 59
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 66б
- ул. Смирнова 80
- ул. Смирнова 63
- ул. Западная 1-я 53а
- ул. Смирнова 61А
- ул. Петра Сухова 32
- ул. Петра Сухова 2а
- ул. Эмилии Алексеевой 10
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 34
- ул. Смирнова 100а
- ул. Смирнова 82
- ул. Чеглецова 18
- ул. Петра Сухова 43
- проезд. Транспортный 2
- ул. Петра Сухова 9а/1
- ул. Петра Сухова 13
- ул. Западная 1-я 45
- проезд. Транспортный 6
- ул. Петра Сухова 31
- ул. Чудненко 46
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 28
- ул. Смирнова 65
- проезд. Станочный 5
- ул. Смирнова 100
- ул. Петра Сухова 9а/2
- ул. Петра Сухова 2в
- ул. Чудненко 11
- ул. Чудненко 15
- ул. Эмилии Алексеевой 13а
- ул. Смирнова 71
- ул. Смирнова 73
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 36
- ул. Чудненко 9
- ул. Эмилии Алексеевой 15а
- ул. Петра Сухова 13
- ул. Петра Сухова 11
- ул. 80 Гвардейской Дивизии 58
- ул. Смирнова 102
- ул. Эмилии Алексеевой 10
- проезд. Жилой 29