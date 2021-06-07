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Жизнь

Из-за Дня России в Алтайском крае поменяется расписание электричек

В связи с празднованием Дня России (12 июня) в Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Электрички.
Электрички.
http://mintrans22.ru/

14 июня назначаются пригородные поезда:

  • № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 05:35, прибытие в 06:55),
  • № 6127 Барнаул — Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:21),
  • № 6128 Алейская — Барнаул (отправление в 16:45, прибытие в 19:34),
  • № 6113 Барнаул — Арбузовка (отправление в 10:55, прибытие в 12:53),
  • № 6114 Арбузовка — Барнаул (отправление в 18:28, прибытие в 20:30),
  • № 6388 Барнаул — Баюново (отправление в 18:02, прибытие в 19:17),
  • № 6387 Баюново — Барнаул (отправление в 20:10, прибытие в 21:25).

14 июня отменяются электропоезда:

  • № 6776/6775 Сузун — Барнаул (отправление в 04:01, прибытие в 06:55),
  • № 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 06:50, прибытие в 08:25),
  • № 6101 Депо — Барнаул (отправление в 07:06, прибытие в 07:45),
  • № 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36).

15 июня назначен электропоезд № 6776/6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55) и отменен электропоезд № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

Расписание остальных пригородных поездов и электропоездов останется прежним.

День России

В 2021 году праздник выпал на выходной — субботу. Дополнительным выходным днем в июне стало 14-е число. Таким образом отдыхать будем 12, 13 и 14 июня.

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