Из-за Дня России в Алтайском крае поменяется расписание электричек

В связи с празднованием Дня России (12 июня) в Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

14 июня назначаются пригородные поезда:

№ 6001 Озерки — Барнаул ( отправление в 05:35 , прибытие в 06:55),

отправление в 05:35 прибытие в 06:55), № 6127 Барнаул — Алейская ( отправление в 10:41 , прибытие в 13:21),

отправление в 10:41 прибытие в 13:21), № 6128 Алейская — Барнаул ( отправление в 16:45 , прибытие в 19:34),

отправление в 16:45 прибытие в 19:34), № 6113 Барнаул — Арбузовка ( отправление в 10:55 , прибытие в 12:53),

отправление в 10:55 прибытие в 12:53), № 6114 Арбузовка — Барнаул ( отправление в 18:28 , прибытие в 20:30),

отправление в 18:28 прибытие в 20:30), № 6388 Барнаул — Баюново ( отправление в 18:02 , прибытие в 19:17),

отправление в 18:02 прибытие в 19:17), № 6387 Баюново — Барнаул ( отправление в 20:10 , прибытие в 21:25).

14 июня отменяются электропоезда:

№ 6776/6775 Сузун — Барнаул ( отправление в 04:01 , прибытие в 06:55),

отправление в 04:01 прибытие в 06:55), № 7105 Заринская — Барнаул ( отправление в 06:50 , прибытие в 08:25),

отправление в 06:50 прибытие в 08:25), № 6101 Депо — Барнаул ( отправление в 07:06 , прибытие в 07:45),

отправление в 07:06 прибытие в 07:45), № 6020 Барнаул — Красный Боец ( отправление в 18:36 , прибытие в 20:36).

15 июня назначен электропоезд № 6776/6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55) и отменен электропоезд № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

Расписание остальных пригородных поездов и электропоездов останется прежним.

День России

В 2021 году праздник выпал на выходной — субботу. Дополнительным выходным днем в июне стало 14-е число. Таким образом отдыхать будем 12, 13 и 14 июня.