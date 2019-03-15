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15 марта
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Жизнь

Из-за дождя и снега в Алтайском крае ожидают подтопление

16 марта в Алтайском крае ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Из-за этого некоторые территории могут оказаться подтопленными талой водой, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления.
Один из райцентров Алтайского края спасли от сильного подтопления.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

По данным алтайского ЦГМС, в субботу днем в восточных и предгорных районах прогнозируют сильные осадки, метель и гололедные явления. Порывы ветра могут достичь скорости 18 м/с. В дневные часы столбик термометра покажет −3…+7, однако к концу дня в регионе заметно похолодает.

Обильные осадки и теплая весенняя погода может привести к интенсивному таянию снега в населенных пунктах. Талой водой могут быть подтоплены некоторые участки местности.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждает, что своевременно предпринятые действия помогут домовладельцам уберечь вещи от воды. Заранее стоит перенести продукты из погребов в места, поднять мебель от пола и как можно дальше от воды убрать электрические приборы. При поступлении талой воды к дому нужно перекрыть направление воды мешками с песком.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями могут оборваться линии электропередач, произойти аварии на трансформаторных подстанциях, сильный ветер может повалить деревья и незакрепленные предметы на балконе.

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от дальних поездок из-за гололеда на дороге, а также не парковать машины вблизи деревьев и балконов. Из-за гололеда ГИБДД просит водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями.

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