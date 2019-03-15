Из-за дождя и снега в Алтайском крае ожидают подтопление

По данным алтайского ЦГМС, в субботу днем в восточных и предгорных районах прогнозируют сильные осадки, метель и гололедные явления. Порывы ветра могут достичь скорости 18 м/с. В дневные часы столбик термометра покажет −3…+7, однако к концу дня в регионе заметно похолодает.
Обильные осадки и теплая весенняя погода может привести к интенсивному таянию снега в населенных пунктах. Талой водой могут быть подтоплены некоторые участки местности.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждает, что своевременно предпринятые действия помогут домовладельцам уберечь вещи от воды. Заранее стоит перенести продукты из погребов в места, поднять мебель от пола и как можно дальше от воды убрать электрические приборы. При поступлении талой воды к дому нужно перекрыть направление воды мешками с песком.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями могут оборваться линии электропередач, произойти аварии на трансформаторных подстанциях, сильный ветер может повалить деревья и незакрепленные предметы на балконе.
Автомобилистам рекомендуют воздержаться от дальних поездок из-за гололеда на дороге, а также не парковать машины вблизи деревьев и балконов. Из-за гололеда ГИБДД просит водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями.