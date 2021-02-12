Из-за холодов на Алтае жителей просят быть внимательными дома и на дорогах

13 февраля в Алтайском крае в утреннее и ночное время температура воздуха может опускаться до -37, предупреждает МЧС по региону. В этой связи служба просит людей ответственно подходить к своей безопасности.

Из-за сильных морозов в Алтайском крае сохраняется высокий риск возникновения техногенных пожаров, обусловленный нарушением техники безопасности при использовании газобаллонного оборудования, эксплуатации печей и теплопроизводящих установок в жилом секторе.

Также причиной возгораний может стать неосторожное обращение населения с источниками огня, в том числе при курении, возгораниями электрической проводки с высокой степенью износа в жилом секторе.

Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Каменском и Залесовском районах.

Что происходит на дорогах

Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на всей территории края из-за нарушений правил дорожного движения, а также из-за погодных условий (температура ночью до -39гр, туман, на дорогах сильная гололедица), возможны нарушения в работе транспортных средств, оборудованных дизельными двигателями из-за перемерзания топливной системы.

На дорогах сильный гололед. vk.com/rubcovsk_incident

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе А-321 в Романовском, Мамонтовском районах, а также на дорогах местного значения в Крутихинском, Каменском, Панкрушихинском, Хабарском, Суетском, Благовещенском, Завьяловском, Немецком, Бурлинском районах и г. Славгороде.