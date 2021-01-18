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18 января
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Жизнь

Из-за китайского Нового года Понебесная вводит карантин на приграничном с Россией пункте пропуска

Китай с 28 января до 14 февраля введет карантин на международном автомобильном пункте пропуска «Краскино» в Приморском крае.

Китайский Новый год
Китайский Новый год
СС0

Свое решение китайские власти мотивировали тем, что хотят предоставить сотрудникам, работающим на пропускном пункте, возможность встретить традиционный Новый Год. В этом году его отметят 12 февраля.

По правилам, которые сейчас действуют в Китае, работники пункта пропуска работают в «красной зоне» по вахтовому принципу. Каждая смена после завершения рабочего цикла должна пройти 14-дневный карантин.

Чтобы все сотрудники смогли встретить Новый год с семьями, работу пункта нужно приостановить на 18 суток.

15 февраля пункт начнет работать в прежнем режиме.

Глава агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков пояснил, что правительство региона с уважением относится к традициям соседей и просит компании, занимающиеся внешней торговлей, не планировать грузовые перевозки через пункт «Краскино», пишет polit.ru.

С мая прошлого года в крае действуют электронные очереди для тех, кто въезжает на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе.

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