Из-за китайского Нового года Понебесная вводит карантин на приграничном с Россией пункте пропуска

Свое решение китайские власти мотивировали тем, что хотят предоставить сотрудникам, работающим на пропускном пункте, возможность встретить традиционный Новый Год. В этом году его отметят 12 февраля.
По правилам, которые сейчас действуют в Китае, работники пункта пропуска работают в «красной зоне» по вахтовому принципу. Каждая смена после завершения рабочего цикла должна пройти 14-дневный карантин.
Чтобы все сотрудники смогли встретить Новый год с семьями, работу пункта нужно приостановить на 18 суток.
15 февраля пункт начнет работать в прежнем режиме.
Глава агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков пояснил, что правительство региона с уважением относится к традициям соседей и просит компании, занимающиеся внешней торговлей, не планировать грузовые перевозки через пункт «Краскино», пишет polit.ru.
С мая прошлого года в крае действуют электронные очереди для тех, кто въезжает на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе.