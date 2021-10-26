Из-за количества бездетных женщин России предрекли демографический коллапс

Из-за этого в стране может возникнуть демографический коллапс, предрекли социологи и экономисты, которых пишет «Коммерсантъ».

Демографическую ситуацию в России усугубила пандемия, считают специалисты. Коронавирус серьезно отразился на здоровье женщин.

«Существенно выросла материнская смертность, продолжают ухудшаться соматическое и репродуктивное здоровье женщин», — пояснил вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Виктор Радзинский.

Социологи прогнозируют — доля бездетных женщин в России возрастет с нынешних восьми до 15%. Ситуацию пока не спасают и предпринимаемые властями меры. По информации «Ъ», Россия по данному показателю приблизится к среднеевропейскому уровню, пишет Lenta.ru.

Согласно данным за 2018 год, в стране насчитывалось 39,1 млн женщин детородного возраста, при этом 6 млн из них были бесплодны.