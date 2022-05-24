Из-за нового трамвайного кольца на улице Пионеров барнаульцам придется подождать горячую воду еще пять дней

23 мая в Барнауле должна была завершиться опрессовка в контуре ТЭЦ-2 в Барнауле. Однако в назначенный срок специалисты СГК обнаружили еще повреждения трубопроводов. Проблемы возникли как раз в том месте, где совсем недавно проложили трамвайное кольцо.