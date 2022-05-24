Из-за нового трамвайного кольца на улице Пионеров барнаульцам придется подождать горячую воду еще пять дней

«Во время запуска на 5 участках магистральной сети и на 13 участках внутриквартальных сетей обнаружились повреждения трубопроводов. Часть повреждений на магистральном трубопроводе будет устранена в течении дня. Сейчас специалисты занимаются земляными работами на местах повреждений», — сообщает СГК в телеграм-канале.
Компания пишет, что трудности возникли с участком на улице Пионеров. Там во время запуска обнаружили повреждение в наружной стене тепловой камеры.
«Для его устранения потребуется больше времени. Сложность работ в том, что тепловая камера находится в центре нового трамвайного кольца. Планируемая дата запуска — 29 мая», — уточнили в СГК.
Без горячей воды еще на пять дней останутся 309 домов.
Ранее компания СГК анонсировала отключение горячей воды в контуре ТЭЦ-3.
С 24 мая по 1 июня воду перекроют в домах на улицах Попова, Северо-Западная, Гущина, Транзитная, Северный Власихинский проезд.