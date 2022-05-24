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Жизнь

Из-за нового трамвайного кольца на улице Пионеров барнаульцам придется подождать горячую воду еще пять дней

23 мая в Барнауле должна была завершиться опрессовка в контуре ТЭЦ-2 в Барнауле. Однако в назначенный срок специалисты СГК обнаружили еще повреждения трубопроводов. Проблемы возникли как раз в том месте, где совсем недавно проложили трамвайное кольцо.

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
СС0

«Во время запуска на 5 участках магистральной сети и на 13 участках внутриквартальных сетей обнаружились повреждения трубопроводов. Часть повреждений на магистральном трубопроводе будет устранена в течении дня. Сейчас специалисты занимаются земляными работами на местах повреждений», — сообщает СГК в телеграм-канале.

Компания пишет, что трудности возникли с участком на улице Пионеров. Там во время запуска обнаружили повреждение в наружной стене тепловой камеры.

«Для его устранения потребуется больше времени. Сложность работ в том, что тепловая камера находится в центре нового трамвайного кольца. Планируемая дата запуска — 29 мая», — уточнили в СГК.

Без горячей воды еще на пять дней останутся 309 домов.

Ранее компания СГК анонсировала отключение горячей воды в контуре ТЭЦ-3.

С 24 мая по 1 июня воду перекроют в домах на улицах Попова, Северо-Западная, Гущина, Транзитная, Северный Власихинский проезд.

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