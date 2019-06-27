Из-за обильных ливней в Сибири начался паводок

После сильных и затяжных дождей в Иркутской области начался паводок. Уровень воды в реках Уда и Бирюса превысил критическую отметку. В зону подтопления попали пять населенных пунктов в Тайшетском и Нижнеудинском районах, сообщает ГУ МЧС по региону.

«Ситуация действительно сложная. Каждый час в наш адрес поступают десятки звонков от местных жителей. Всем им оказывается адресная помощь, ни одно обращение не остается без внимания», — заявил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Вместе с мобильной группировкой спасателей он вылетел в пострадавшие районы на вертолете Ми-8 МЧС России. По результатам авиамониторинга и наземной разведки провели экстренные совещания с жителями пострадавших районов и главами поселений. Имеются пункты временного размещения, однако от эвакуации жители отказываются: дома подтоплены по фундамент, угрозы жизни нет.

В Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в ближайшие сутки уровень воды в реках Тайшетского, Тулунского и Нижнеудинского районов может подняться в среднем на 50−100 см.