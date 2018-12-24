Из-за падения метеорита в Хабаровском крае перегородило реку, есть угроза подтопления

В Хабаровском крае русло реки Бурея перекрыла отколовшаяся от сопки скала, в которую врезался метеорит, передает Lenta.ru.

По словам главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, метеорит упал несколько дней назад в безлюдной местности, поэтому о ЧП стало известно не сразу.

Бурея оказалась запруженной в нескольких километрах выше от места впадения в нее реки Тырма, это примерно в 70 километрах от поселка Чекунда.

Алексей Маслов,

глава Верхнебуреинского района:

Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. Надеюсь, скоро группы доберутся до места и выяснят подробности

Сейчас на место падения отправились специалисты с дозиметрами.

Если уровень воды в реке будет подниматься, это может привести к подтоплению близлежащих поселков, считает глава района.