Из-за падения метеорита в Хабаровском крае перегородило реку, есть угроза подтопления

По словам главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, метеорит упал несколько дней назад в безлюдной местности, поэтому о ЧП стало известно не сразу.
Бурея оказалась запруженной в нескольких километрах выше от места впадения в нее реки Тырма, это примерно в 70 километрах от поселка Чекунда.
Алексей Маслов,
глава Верхнебуреинского района:
Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров.
На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. Надеюсь, скоро группы доберутся до места и выяснят подробности
Сейчас на место падения отправились специалисты с дозиметрами.
Если уровень воды в реке будет подниматься, это может привести к подтоплению близлежащих поселков, считает глава района.