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Жизнь

Из-за паники с коронавирусом торговые сети начали запасаться продуктами

Российские торговые сети начали создавать резервные запасы продовольствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство промышленности и торговли страны.

Второй барнаульский "Ашан" открылся в "Галактике".
Второй барнаульский "Ашан" открылся в "Галактике".
Олег Богданов, altapress.ru

В ведомстве заверили, что не стоит ожидать закрытия магазинов и дефицита продуктов из-за распространения коронавируса. В Минпромторге добавили, что наличие пустых полок свидетельствует не о дефиците товара, а о том, что его выкладка на полку происходит в соответствии с определенным циклом.

На фоне распространения новой болезни в Минпромторге призвали россиян грамотно и рационально подходить к покупке продуктов. В частности, в ведомстве напомнили, что многие товары имеют свой срок годности и некоторые из них не смогут долго храниться, если закупить их впрок.

Сообщения о росте спроса на различные товары (в основном — длительных сроков хранения) в магазинах из-за коронавируса появились в выходные.

В целом обстановку в магазинах можно охарактеризовать как относительно спокойную: люди покупают обычные товары — молоко, яйца, алкоголь, сладости; очереди на кассах обычные, от одного до трех человек.

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