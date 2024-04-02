Из-за паводка в Алтайском крае ввели дополнительные пригородные поезда

В понедельник, 1 апреля, между Алтайским краем и Новосибирской областью ввели дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщает altairegion22.ru.

До 19 апреля будут работать следующие поезда:

№6778 Камень-на-Оби - Тараданово (отправление в 5:00, прибытие в 5:34);

№6777 Тараданово - Камень-на-Оби (отправление в 5:58, прибытие в 6:31);

№6780 Камень-на-Оби - Тараданово (отправление в 20:58, прибытие в 21:32);

№6779 Тараданово - Камень-на-Оби (отправление в 21:57, прибытие в 22:30).

Также по многочисленным просьбам пассажиров у поездов сделали три остановки — станция Плотинная, остановочные пункты 617-й километр и Родина.

Уточнить расписание можно на сайте компании «Алтай-Пригород» и по телефону (3852) 29-21-68.

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