Из-за паводка в Алтайском крае ввели дополнительные пригородные поезда

До 19 апреля будут работать следующие поезда:
- №6778 Камень-на-Оби - Тараданово (отправление в 5:00, прибытие в 5:34);
- №6777 Тараданово - Камень-на-Оби (отправление в 5:58, прибытие в 6:31);
- №6780 Камень-на-Оби - Тараданово (отправление в 20:58, прибытие в 21:32);
- №6779 Тараданово - Камень-на-Оби (отправление в 21:57, прибытие в 22:30).
Также по многочисленным просьбам пассажиров у поездов сделали три остановки — станция Плотинная, остановочные пункты 617-й километр и Родина.
Уточнить расписание можно на сайте компании «Алтай-Пригород» и по телефону (3852) 29-21-68.
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