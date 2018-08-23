Из-за полетов истребителей новосибирские рейсы перенаправили в Барнаул

Вечером 23 августа над Новосибирском активно летали самолеты Минобороны. Из-за этого несколько пассажирских самолетов улетели на запасной аэродром в Барнаул, сообщает НГС.

Полёты начались после 19:00 — истребители и бомбардировщики стали заходить на посадку в «Толмачёво» практически каждые пять минут. Параллельно начались задержки обычных рейсов.

По данным сервиса Flghtradar, самолеты S7 Airlines № 3336 (Санкт-Петербург — Новосибирк) и 179 (Москва — Новосибирск) сели в барнаульском аэропорту имени Г.С. Титова. На момент публикации рейс № 179 уже вылетел из Алтайского края в сторону Новосибирской области. А рейс «Авроры» из Владивостока в Новосибирск № 5690 сделал три круга в южной части города, ожидая разрешения на посадку, свидетельствуют данные flghtradar24.com.

В пресс-службе аэропорта Толмачёво от комментариев отказались. В группе информационного обеспечения Центрального военного округа корреспонденту НГС подтвердили, что полёты боевой авиации связаны с проверкой, которая проводится по поручению президента Владимира Путина. «Это в рамках учений. <…> В течение недели эти мероприятия проходят», — сообщили в ЦВО. В то же время перевод гражданских рейсов на другие аэродромы Западной Сибири военные не комментируют.