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14 июня 22°C

Из-за порыва на теплосети десятки домов в Барнауле на неделю остались без воды

Из-за аварии на теплосети около 20 многоквартирных домов в квартале «Лазурный» находятся без горячей воды уже четыре дня. Как пояснили в пресс-службе мэрии, устранение повреждения затянулось из-за медленной работы сетевой компании. Горячую воду барнаульцам дадут только 17 июня.

Кран, вода.
Кран, вода.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Коммунальная авария на теплосети в районе улиц Шумакова и Власихинской произошла 10 июня. Из-за этого затопило проходной канал сети. Тогда управляющая организация оперативно приступила к ремонтным работам — откачала воду и обнаружила место повреждения.

По слова собственника теплосети, руководителя компании «Коммунсервис» Владимира Шульгина, повреждение произошло на трубе диаметром 426 мм. Специалистам предстоит заменить участок протяженностью более 40 метров.

12 июня в администрации Барнаула провела совещание по устранению повреждения. От представителей сетевой компании потребовали представить график ремонта и побыстрее завершить работы.

Александр Кощеев,
председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула:


Очень медленно идут работы. Есть претензии к профессионализму сетевой компании, на это неоднократно указывали. Нет определенного алгоритма действий в подобной ситуации, навыков по должной организации работ, отсутствуют материалы. Ответственность за то, что в течение нескольких дней жители целого квартала остаются без горячей воды, лежит полностью на руководстве сетевой компании. Еще предстоит выполнить большой объем работ.

В компании «Коммунсервис» заверили, что горячее водоснабжение в полном объеме восстановят к 17 июня.

По состоянию на 14 июня, на место устранения аварии завезли трубы, проводятся земляные работы.

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