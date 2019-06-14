Из-за порыва на теплосети десятки домов в Барнауле на неделю остались без воды

Из-за аварии на теплосети около 20 многоквартирных домов в квартале «Лазурный» находятся без горячей воды уже четыре дня. Как пояснили в пресс-службе мэрии, устранение повреждения затянулось из-за медленной работы сетевой компании. Горячую воду барнаульцам дадут только 17 июня.

Коммунальная авария на теплосети в районе улиц Шумакова и Власихинской произошла 10 июня. Из-за этого затопило проходной канал сети. Тогда управляющая организация оперативно приступила к ремонтным работам — откачала воду и обнаружила место повреждения.

По слова собственника теплосети, руководителя компании «Коммунсервис» Владимира Шульгина, повреждение произошло на трубе диаметром 426 мм. Специалистам предстоит заменить участок протяженностью более 40 метров.

12 июня в администрации Барнаула провела совещание по устранению повреждения. От представителей сетевой компании потребовали представить график ремонта и побыстрее завершить работы.

Александр Кощеев,

председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула:



Очень медленно идут работы. Есть претензии к профессионализму сетевой компании, на это неоднократно указывали. Нет определенного алгоритма действий в подобной ситуации, навыков по должной организации работ, отсутствуют материалы. Ответственность за то, что в течение нескольких дней жители целого квартала остаются без горячей воды, лежит полностью на руководстве сетевой компании. Еще предстоит выполнить большой объем работ.

В компании «Коммунсервис» заверили, что горячее водоснабжение в полном объеме восстановят к 17 июня.

По состоянию на 14 июня, на место устранения аварии завезли трубы, проводятся земляные работы.