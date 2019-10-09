Из-за потепления России предрекли катастрофу

Синоптики установили, что приземный воздух в России становится жарче на 0,43 градуса за 10 лет.
«Это более чем в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления», — передает «Национальная служба новостей».
Из-за этого уже в ближайшее время существенно вырастут расходы на инфраструктуру и поддержание сельского хозяйства.
Большую опасность представляет таяние вечной мерзлоты, которая занимает более 60% территории России.
Также с 1980-х годов на 40% сократилась толщина морского льда в Арктическом бассейне.
Все это может привести к повреждению трубопроводов, автомобильных и железных дорог, линий электропередач.
Из-за повышения температуры увеличится заболеваемость и смертность среди детей и пожилых людей, пишет ura.ru.
В начале октября российские ученые пришли к выводу, что таяние многолетней мерзлоты, к которому привело глобальное потепление, негативно скажется на некоторых российских городах, напоминает RT.