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Жизнь

Из-за потепления России предрекли катастрофу

Россию ждут катастрофические последствия из-за того, что температура приземного воздуха в стране растет в несколько раз быстрее темпов глобального потепления, сообщает русская служба «Би-би-си» со ссылкой на доклад Росгидромета.

Владимир Путин в Арктике.
Владимир Путин в Арктике.
kremlin.ru

Синоптики установили, что приземный воздух в России становится жарче на 0,43 градуса за 10 лет.

«Это более чем в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления», — передает «Национальная служба новостей».

Из-за этого уже в ближайшее время существенно вырастут расходы на инфраструктуру и поддержание сельского хозяйства.

Большую опасность представляет таяние вечной мерзлоты, которая занимает более 60% территории России.

Также с 1980-х годов на 40% сократилась толщина морского льда в Арктическом бассейне.

Все это может привести к повреждению трубопроводов, автомобильных и железных дорог, линий электропередач.

Из-за повышения температуры увеличится заболеваемость и смертность среди детей и пожилых людей, пишет ura.ru.

В начале октября российские ученые пришли к выводу, что таяние многолетней мерзлоты, к которому привело глобальное потепление, негативно скажется на некоторых российских городах, напоминает RT.

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