Из-за проблем с легкими умерла бабушка «самой прекрасной няни» российского телевидения

20 августа после продолжительной болезни скончалась народная артистка России Александра Назарова, известная по фильмам «Бригада» и «Экипаж», а также сериалу «Моя прекрасная няня». Ей было 79 лет.

В московском театре имени М. Н. Ермоловой журналистам телеканала Рен сообщили, что у артистки были проблемы с легкими.

«Она давно в больнице лежала, с июля. У нее с легкими были проблемы. Она и на трубках лежала, и в кому впадала», — заявила заместитель художественного руководителя театра Галина Боголюбова.

Боголюбова также добавила, что дата прощания и похорон актрисы будет названа позднее.



Дебют Александры Назаровой в качестве актрисы состоялся в 1961 году благодаря съемкам в фильме «А если это любовь?». С 1974 по 2013 годы она снималась в «Ералаше». Широкую известность актриса также получила благодаря съемкам в фильмах и ряде телесериалов, пишет РБК.