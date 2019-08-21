Из-за проблем с легкими умерла бабушка «самой прекрасной няни» российского телевидения

В московском театре имени М. Н. Ермоловой журналистам телеканала Рен сообщили, что у артистки были проблемы с легкими.
«Она давно в больнице лежала, с июля. У нее с легкими были проблемы. Она и на трубках лежала, и в кому впадала», — заявила заместитель художественного руководителя театра Галина Боголюбова.
Боголюбова также добавила, что дата прощания и похорон актрисы будет названа позднее.
Дебют Александры Назаровой в качестве актрисы состоялся в 1961 году благодаря съемкам в фильме «А если это любовь?». С 1974 по 2013 годы она снималась в «Ералаше». Широкую известность актриса также получила благодаря съемкам в фильмах и ряде телесериалов, пишет РБК.