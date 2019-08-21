Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 августа 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Из-за проблем с легкими умерла бабушка «самой прекрасной няни» российского телевидения

20 августа после продолжительной болезни скончалась народная артистка России Александра Назарова, известная по фильмам «Бригада» и «Экипаж», а также сериалу «Моя прекрасная няня». Ей было 79 лет.

Свеча.
Свеча.
pixabay.com

В московском театре имени М. Н. Ермоловой журналистам телеканала Рен сообщили, что у артистки были проблемы с легкими.

«Она давно в больнице лежала, с июля. У нее с легкими были проблемы. Она и на трубках лежала, и в кому впадала», — заявила заместитель художественного руководителя театра Галина Боголюбова.

Боголюбова также добавила, что дата прощания и похорон актрисы будет названа позднее.

Дебют Александры Назаровой в качестве актрисы состоялся в 1961 году благодаря съемкам в фильме «А если это любовь?». С 1974 по 2013 годы она снималась в «Ералаше». Широкую известность актриса также получила благодаря съемкам в фильмах и ряде телесериалов, пишет РБК.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость