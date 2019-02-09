Из-за прорыва батареи в многоквартирном доме в Барнауле затопило три этажа

Инцидент произошел 9 февраля в четырехэтажном доме по адресу улица Тимуровская, 60. «Вода бежит с потолка на нижние этажи», — отмечают очевидцы.
Жильцы дома позвонили в администрацию района и вызвали бригаду.
На видео видно, как с потолка стекают ручьи воды. Из-за потопа пострадал потолок, намокли обои на стенах. Жильцы подставили ведра, тазы и положили тряпки, однако этого не помогло избавиться от луж на полу.
«Теперь в домах начали рваться трубы», — пишут комментаторы под постом в социальных сетях.
Напомним, 8 февраля в Барнауле повреждения на водопроводе произошли в трех местах. В нескольких домах не было воды.