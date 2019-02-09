Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 февраля -23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Из-за прорыва батареи в многоквартирном доме в Барнауле затопило три этажа

Барнаульцы в группе Barnaul22 сообщили, что в многоквартирном жилом доме прорвало батарею отопления. Из-за этого затопленными оказались три этажа.

Затопило дом на улице Тимуровской.
Затопило дом на улице Тимуровской.
vk.com/barneos22

Инцидент произошел 9 февраля в четырехэтажном доме по адресу улица Тимуровская, 60. «Вода бежит с потолка на нижние этажи», — отмечают очевидцы.

Жильцы дома позвонили в администрацию района и вызвали бригаду.

На видео видно, как с потолка стекают ручьи воды. Из-за потопа пострадал потолок, намокли обои на стенах. Жильцы подставили ведра, тазы и положили тряпки, однако этого не помогло избавиться от луж на полу.

«Теперь в домах начали рваться трубы», — пишут комментаторы под постом в социальных сетях.

Напомним, 8 февраля в Барнауле повреждения на водопроводе произошли в трех местах. В нескольких домах не было воды.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость