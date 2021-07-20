20 июля
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Жизнь

Из-за редкой болезни индиец спит 300 дней в году

Житель индийского штата Раджастан спит 300 дней в году из-за неврологического заболевания.

Сон.
Сон.
СС0.

У 42-летнего мужчины диагностировали гиперсомнию, пишет India Today. Из-за нее его очень трудно разбудить.

Сначала мужчина спал пять-семь дней подряд, но потом ему стало хуже, и периоды сна достигли 20−25 дней в месяц. Из-за гиперсомнии он может управлять принадлежащим ему магазином всего пять дней в месяц и иногда засыпает прямо на работе.

Родственникам приходится мыть и кормить мужчину. Кроме того, он постоянно чувствует себя уставшим и страдает от головной боли, пишет «Росбалт».

Заболевание мужчины неизлечимо, однако его родные надеются, что он выздоровеет.

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