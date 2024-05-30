Эксперты сообщают, что магнитная буря в 6 баллов начнется 31 мая. Это довольно резкий скачок активности — за день до этого геомагнитная активность будет практически нулевая.
Многие почувствуют недомогание. Может болеть голова, повыситься температура. В такой день нужно пить больше воды, дышать свежим воздухом.
Ранее магнитосфера Земли пережила сильнейшее возмущение в XXI веке — из-за корональных выбросов массы на Солнца.
А почему магнитных бурь стало больше и чем это грозит человечеству — читайте здесь.
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