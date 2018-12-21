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Из-за сильного ветра МЧС просит жителей по возможности не выходить на улицу

21 декабря на большей части Алтайского края испортится погода. Синоптики прогнозируют усиление ветра, которое продлиться больше суток.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Днем 21 декабря на большей части территории Алтайского края и ночью 22 декабря местами в восточных районах ожидается снег, метель, усиление ветра до 17−22 метров в секунду.

На дорогах гололедица, возможны снежные заносы. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю очередной раз напоминает о соблюдении мер безопасности в непогоду.

Как вести себя в непогоду?

При сильном ветре лучше переждать непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

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