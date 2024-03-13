Из-за страшных преступлений популярная сеть фастфуда закрыла свои двери

Сеть популярного фастфуда Taco Bell закрыла свои четыре точки в Окленде (Калифорния) из-за частой преступности в городе. Об этом сообщает CBS.

Несмотря на то что точки закрыты, еду можно заказать через окно drive-through. При этом наличные заведение больше не принимает.

Кроме того, одно из закрытых заведений ограбили четыре раза с ноября.

В конце марта в Окленде закроется единственное заведение, где можно было поесть внутри и взять еду с собой.

Ранее в городе из-за волн преступности также закрыли Starbucks, Denny's и Raising Cane's.

Ранее сообщалось, что в Барнауле пассажир такси напал на водителя и избил его.

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