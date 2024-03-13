Из-за страшных преступлений популярная сеть фастфуда закрыла свои двери

Несмотря на то что точки закрыты, еду можно заказать через окно drive-through. При этом наличные заведение больше не принимает.
Кроме того, одно из закрытых заведений ограбили четыре раза с ноября.
В конце марта в Окленде закроется единственное заведение, где можно было поесть внутри и взять еду с собой.
Ранее в городе из-за волн преступности также закрыли Starbucks, Denny's и Raising Cane's.
Ранее сообщалось, что в Барнауле пассажир такси напал на водителя и избил его.
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