Из-за теракта в Беслане СПЧ выступил против переноса Дня воинской славы на 3 сентября

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) выступил против переноса Дня воинской славы, приуроченного к окончанию Второй мировой войны, со 2 на 3 сентября, когда вспоминают теракт в Беслане.

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить соответствующий законопроект, принятый Госдумой, сообщается на сайте СПЧ.

В СПЧ считают недопустимым празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане. В письме Фадеева Матвиенко говорится, что решение о переносе Дня воинской славы является ошибочным.

«По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте», — отмечает Фадеев.

Госдума 14 апреля приняла во втором и третьем чтении поправки к закону «О днях воинской славы и памятных датах России». Согласно этим изменениям, День окончания Второй мировой войны теперь будет отмечаться не 2-го, а 3 сентября. Дату перенесли «в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций», пишет znak.com.

Беслан. Leon в Wikimedia Commons.

Беслан

1 сентября 2004 года группа террористов в Беслане захватила школу № 1 и удерживала в заминированном здании в течение трех дней 1128 заложников — школьников и граждан, пришедших на праздничную линейку. На третий день, после прогремевших взрывов, силовики взяли школу штурмом, почти все боевики были уничтожены (один террорист позже получил пожизненное заключение).

В результате теракта погибли 333 человека, в том числе 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов, свыше 800 человек получили травмы, многие остались инвалидами.