Из-за урагана пригород Барнаула остался без света

Из-за штормовых порывов ветра в Барнауле частично отключилось электроснабжение в пригородных поселках, рассказали в администрации города. Большинство аварий уже устранили.

Без света оказалась часть жителей поселка Черницк, Мохнатушка, Плодопитомник, Бельмесево, села Власиха, Гоньбы и других.

Устранением аварий занимаются пригородные РЭС. На большинстве участков работы закончили.

Также в мэрии сообщили, что ветром повредило кровли на нескольких зданиях города, пострадало автомобили. Вопрос восстановления крыш держат под контролем.

Помимо этого, на Новом мосту с грузового автомобиля ветром сдуло контейнер, его оперативно убрали.

Ранее altapress.ru писал, что рухнувшее дерево временно остановило движение трамваев. С этим ЧП также быстро справились.