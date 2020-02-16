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Жизнь

Из-за уроженки Барнаула в семействе Шукшиных может вновь возникнуть скандал

Уроженка Барнаула Фрейя Зильбер, которая несколько лет назад родила внуку знаменитого писателя сына, вновь засобиралась в Москву. Об этом она известила своих подписчиков в соцсетях и попросила у них денег.

Мария Шукшина. Пресс-конференция артистов спектакля "Калина красная".
Мария Шукшина. Пресс-конференция артистов спектакля "Калина красная".
altapress.ru.

Как известно, внебрачный ребенок старшего сына Марии Шукшиной Макара Касаткина сейчас живет с отцом. Два года мать малыша, Фрейя Зильбер, активно выступала на шоу Малахова, выплескивая все, что знала и не знала, о подноготной Шукшиных.

Когда же рейтинг программ с ее участием упал, Фрейя отдала малыша отцу.

И вот сейчас девушка вновь засобиралась в Москву. Об этом она написала в соцсети, обратившись к подписчикам с просьбой собрать ей денег на поездку.

«Ребята, прошу вашей помощи. Хочу съездить в Москву к Маркуше, провести с ним немножко времени, но с деньгами сейчас очень тяжело, денег нет пока что даже на билет!»

Однако Фрейя сразу же получила несколько негативных комментариев, после чего почистила страничку и закрыла фолловерам возможность писать в микроблоге.

Как ранее писал «Рамблер», актриса Мария Шукшина на своей странице в Instagram рассказала, что они забрали внука от Фрейи Зильбер, которая позволила ребенку пожить в семье его отца.

Отдавать обратно ребенка известное семейство не спешит.

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