Из-за внезапного снегопада экстренно сократили число садоводческих маршрутов в Барнауле

Дачный сезон начался не совсем удачно в Барнауле — с сильной метели и обильного снегопада. Из-за этого пришлось экстренно менять расписание и сокращать садоводческие маршруты в городе. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Садоводческие маршруты оказались не очень востребованы из-за вернувшейся зимней погоды. Число маршрутов пришлось сократить, так как автобусы оказались полупустыми.

По новому расписанию, в будни будут курсировать 22 автобуса, в выходные и праздничные дни — 30.

Всего в Барнауле 14 таких сезонных маршрутов. В городской администрации отмечают, что в последние годы количество дачников начало сокращаться.

К тому же садоводческие маршруты имеют низкую рентабельность и перестали быть популярны у перевозчиков.

Несмотря на это количество автобусов оставляют прежним, поскольку это социально-значимые маршруты для населения. Из городского бюджета выделено 44 млн рублей для компенсации затрат перевозчиков.

В 2023 году стоимость проезда составляет 30 рублей. Ранее цена билета по садоводческим маршрутам зависела от расстояния и могла достигать до 70 рублей.