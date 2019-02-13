Из-за загрязнения воздуха в Барнауле объявили штормовое предупреждение

Малоинтенсивный атмосферный процесс способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе. Предприятиям городов и автотранспорту рекомендуют сократить выбросы в атмосферу при неблагоприятных метеоусловиях 1 степени опасности с 16 часов 12 февраля до 16 часов 13 февраля, отмечает алтайский ЦГМС. Такое же предупреждение действует для Бийска.

По данным синоптиков, в Барнауле повышенный общий уровень загрязнения воздуха, а в Бийске — низкий. Напомним, накоплению загрязняющих веществ способствует холодная и маловетреная погода.