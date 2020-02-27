Избитый школьник впал в кому после выписки из больницы. Красноярский СК проверяет врачей

В Красноярском крае проводится проверка по факту публикации в СМИ материала о том, как в Минусинске лечили избитого школьника, сообщает региональный СК.

26 февраля местные СМИ написали, что медицинские работники КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» не в полном объеме оказали медицинскую помощь 12-летнему ребенку, в результате чего у него развилось серьезное осложнение здоровья.

«Проводится процессуальная проверка, в ходе которой истребованы медицинские документы, опрашиваются свидетели и родственники ребенка. Также возбуждено ходатайство об изъятии из органов полиции и передаче уголовного дела о причинении потерпевшему побоев для дальнейшего расследования в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия», — рассказали в ведомстве.

Ранее «Проспект мира» написал, что неизвестные подростки избили ученика музыкальной школы. По словам его матери Анны, врачи выписали мальчика с сотрясением мозга, не проведя почти никаких исследований.

Реанимация новорожденных Анна Зайкова

В минусинской больнице ребенку поставили диагноз: сотрясение головного мозга. Однако, утверждает Анна, компьютерную и магнитно-резонансную томографию мальчику не сделали — якобы сломался аппарат КТ.

Четыре дня мальчик пролежал в отделении травматологии, все это время ничего не ел, его постоянно рвало. Ребенка выписали.

«Нас отправили к невропатологу — она так ругалась. Спрашивала, почему ребенка с такой травмой не осмотрел нейрохирург. А нам в больнице сказали, что нет детского нейрохирурга. Потом я ей сказала, что нам ставили капельницы и выписали глицин — она снова ругалась: „Ну какой глицин?“ Выписала нам уколы и таблетки», — рассказала Анна.

Еще четыре дня ребенок принимал назначенные препараты, но затем утром начал задыхаться и упал в обморок. Мальчика повезли в реанимацию, но еще в машине скорой помощи у него начались судороги.

Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в Красноярске, туда его доставили санавиацией. У него тяжелая патология сосудов, кровоизлияние в головной мозг и отек.

По данным «Тайги.инфо», ребенка ввели в искусственную кому, на 27 февраля назначена операция.

В красноярском МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о побоях, дознаватель выясняет обстоятельства нападения и устанавливает причастных к нему лиц. Ребенок рассказал, что после сильного удара в затылок он потерял сознание.