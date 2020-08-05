«Избранный» сибиряк отдал мошенникам всю недвижимость и фирму своей возлюбленной

Инцидент произошел в 2017 году. 49-летняя женщина — директор сети магазинов по продаже мобильных устройств — вернулась из долгой поездки и узнала, что она уже не владеет недвижимостью, автомобилем и предприятием.

«На время отсутствия имуществом на основе нотариальной доверенности распоряжался ее 56-летний сожитель <…> мужчина стал вести себя неадекватно, имел неопрятный внешний вид и избегал общения», — уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что сожитель почти два года посещал школы духовного развития «Ваше будущее», а возлюбленной говорил про бухгалтерские курсы.

Руководитель «школы» узнала, что ее «ученик» временно распоряжается сетью магазинов, автомобилем BMW Х5 и проживает в коттедже. В итоге другие «ученики и директор» придумали план.

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«Общей целью соучастников было внушить мужчине, что он „избранный“, а его сожительница и все материальные ценности не дают ему духовно расти, отрицательно на него влияют, вплоть до его возможной гибели, если от всего этого не избавиться», — рассказали в СК.

Мужчина согласился продать всю недвижимость (пять нежилых помещений, гаражный бокс и коттедж), автомобиль и 100% доли в уставном капитале фирмы.

Сумма ущерба, причиненного женщине, составила более 55 млн рублей, ее сожителю — более 7 млн. Всех подозреваемых задержали в 2017 году.

Примечательно, что руководитель «школы» после получения «ведущих к гибели ценностей» и правда умерла — в 2018 году. Потерпевшие вернули свою недвижимость — суд отменил сделки купли-продажи.