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Жизнь

«Изгнание бесов» из администрации красноярского района засняли на видео

Житель села Богучаны в Красноярском крае с иконой Николая Чудотворца и бутылкой святой воды пришел к зданию администрации района, чтобы «изгнать бесов», пишет «Сибирь.Реалии».

Житель села "изгоняет бесов" из здания районной администрации. Красноярский край.
Житель села "изгоняет бесов" из здания районной администрации. Красноярский край.
кадр из видео

В своем видеообращении мужчина сообщил, что обряд он решил совершить из-за того, что «власть не слышит простых людей и не вникает в их проблемы».

«Благослови, Господи, раба Божьего Андрея и помоги изгнать бесов из этого учреждения», — говорит мужчина, когда обходит здание администрации и обливает углы святой водой.

Житель села утверждает, что произошла «спайка» между силовыми структурами и поэтому полиция бездействует. Люди ждут и надеются, но не могут добиться справедливости, а дела о коррупции, по его словам, и вовсе не доходят до суда.

«Вы бессовестные люди. Ходите в церковь, ставите свечку. Но вы не можете делать свою работу. Я ради всех христиан прошу вас делать свою работу. Ибо, как величал Господь, судить вас будут я», — сказал на видео мужчина.

В краевой полиции изданию «Проспект Мира» сообщили, что с жителем провели беседу и предложили написать заявление по известной ему информации. Однако сделать это он отказался.

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