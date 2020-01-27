«Изгнание бесов» из администрации красноярского района засняли на видео

Житель села Богучаны в Красноярском крае с иконой Николая Чудотворца и бутылкой святой воды пришел к зданию администрации района, чтобы «изгнать бесов», пишет « Сибирь.Реалии ».

В своем видеообращении мужчина сообщил, что обряд он решил совершить из-за того, что «власть не слышит простых людей и не вникает в их проблемы».

«Благослови, Господи, раба Божьего Андрея и помоги изгнать бесов из этого учреждения», — говорит мужчина, когда обходит здание администрации и обливает углы святой водой.

Житель села утверждает, что произошла «спайка» между силовыми структурами и поэтому полиция бездействует. Люди ждут и надеются, но не могут добиться справедливости, а дела о коррупции, по его словам, и вовсе не доходят до суда.

«Вы бессовестные люди. Ходите в церковь, ставите свечку. Но вы не можете делать свою работу. Я ради всех христиан прошу вас делать свою работу. Ибо, как величал Господь, судить вас будут я», — сказал на видео мужчина.

В краевой полиции изданию «Проспект Мира» сообщили, что с жителем провели беседу и предложили написать заявление по известной ему информации. Однако сделать это он отказался.