«Изыди, вирус окаянный»: жители Ярославля облетели город с картиной со злыми котами

Картину знаменитого художника Васи Ложкина с котиками в масках и суровым котом с факелом в лапе подняли в воздух на вертолете. Участники своеобразной акции облетели с ней Ярославль и Кострому, сообщают news.ru.

Свое полотно «Изыди, вирус окаянный» художник впервые представил в конце марта.

Позже выяснилось, что картина хранится в частной коллекции жителя Ярославля. Так появилась идея акции, чтобы «поделиться позитивом со всеми жителями Ярославля и Костромы».

Вертолет «Робинсон-44» предоставил местный предприниматель, пишет regnum.ru.

Полет состоялся на высоте около 100 метров, все участники были в масках.

Сам художник отреагировал на акцию в соцсетях.