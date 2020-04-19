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Жизнь

«Изыди, вирус окаянный»: жители Ярославля облетели город с картиной со злыми котами

Картину знаменитого художника Васи Ложкина с котиками в масках и суровым котом с факелом в лапе подняли в воздух на вертолете. Участники своеобразной акции облетели с ней Ярославль и Кострому, сообщают news.ru.

Картина известного художника Васи Ложкина сегодня облетела Кострому и Ярославль
Картина известного художника Васи Ложкина сегодня облетела Кострому и Ярославль
vk.com/kostroma.today

Свое полотно «Изыди, вирус окаянный» художник впервые представил в конце марта.

Позже выяснилось, что картина хранится в частной коллекции жителя Ярославля. Так появилась идея акции, чтобы «поделиться позитивом со всеми жителями Ярославля и Костромы».

Вертолет «Робинсон-44» предоставил местный предприниматель, пишет regnum.ru.

Полет состоялся на высоте около 100 метров, все участники были в масках.

Сам художник отреагировал на акцию в соцсетях.

«Я не знаю, чем все это закончится. И не вижу ничего забавного в сложившейся ситуации. Но знаю одно, уныние — это грех. Почему? Потому что от уныния портится иммунитет. Я не говорю, что надо веселиться без причины, но не стоит падать духом. Все пройдёт. Надеюсь, чем скорее, тем лучше. Берегите себя!» — написал он.

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